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Antiviral Favipiravir ve Tocilizumab, yoğun bakımdaki hastalara kullanılıyor

Kıbrıs Türk Tabipler Birliği Başkanı Dr. Özlem Gürkut, Antiviral Favipiravir ve Tocilizumab ilaçlarının yoğun bakımda solunum sistemi tutulumu olan hastalarda kullanılmaya başladığını söyledi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 20:49
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Antiviral Favipiravir ve Tocilizumab, yoğun bakımdaki hastalara kullanılıyor

KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut Sim Tv’ye bağlanarak, Kovid-19’la ilgili son gelişmeleri aktardı.

Antiviral Favipiravir ve Tocilizumab ilaçların ülkemize getirildiğini belirten Dr. Gürkut, yoğun bakımda solunum sistemi tutulumu olan hastalarda kullanılmaya başladığı bilgisini verdi.

Ülkemizin büyük iş insanlarından Halil Falyalı geçtiğimiz hafta, KTTB Başkanı Dr. Özlem Gürkut ve Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Dr. Ali Çaygür ile temasa geçip iştirak ederek, tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonların ölümüne neden olan Kovid-19’un tedavisinde kullanılan ve olumlu sonuçlar elde edilen Antiviral Favipiravir ve Tocilizumab ilaçlarını ülkemize ulaştırmıştı.

Falyalı’nın, yeni nesil hayat kurtaran iki tür ilaç getirdikleri bilgisini vererek, Antiviral Favipiravir ilacından 100 adet ve Tocilizumab ilacından 96 adet getirtildiği ifade edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
Antiviral FavipiravirTocilizumabHalil FalyalıKıbrıs Türk Tabipler BirliğiÖzlem Gürkut
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