AÖA yazılı giriş sınavı 2 merkezde yapıldı!

Bu yıl, Sınıf Öğretmenliği Programı’na 32, Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na ise 26 öğrenci alınacak.

Sınav sonuçlarının, Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip, bugün açıklanması bekleniyor.

Atatürk Öğretmen Akademisi 2022-2023 Öğretim Yılı yazılı giriş sınavı, Atatürk Öğretmen Akademisi ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokulu’nda yapıldı.

Giriş sınavıyla, Sınıf Öğretmenliği Programı’na 32 ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı’na da 26 öğrenci alınacak.

Yürürlükteki lise müfredatı kapsamında her biri 25 sorudan oluşan Türkçe, Sosyal Bilimler, Matematik, Fen Bilimleri ve İngilizce olmak üzere 5 alt testten oluşan sınavın sonuçları Atatürk Öğretmen Akademisi Ölçme Değerlendirme Birimi tarafından değerlendirilip, bugün açıklanacak.

Yazılı sınavda başarılı olanlar 12, 13 ve 14 Eylül tarihlerinde akademide mülakata alınacak ve okula kesin kayıt hakkı kazananlar mülakat sonrasında açıklanacak.

Atatürk Öğretmen Akademisi yazılı giriş sınav sonuçlarına göre, Sınıf Öğretmenliği Programı ve Okul Öncesi Öğretmenliği Programı için toplam kontenjan sayısı kadar aday mülakat hakkı kazanacak. Ancak, mülakat hakkı kazanan en son sıradaki adaylar ile aynı puanı alan tüm adaylar da mülakata çağrılacak.