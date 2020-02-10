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AÖA yolu kısmi olarak trafiğe kapatılacak

10 Şubat 2020 Pazartesi 18:37
AÖA yolu kısmi olarak trafiğe kapatılacak
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Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) kanalizasyon çalışması nedeniyle 12-16 Şubat tarihleri arasında Atatürk Öğretmen Akademisi binasının karşısındaki yol olan İsmail Beyoğlu Caddesi’nin kısmi olarak trafiğe kapatılacağını bildirdi.

LTB’den verilen bilgiye göre, 12 Şubat Çarşamba günü saat 09.00’da kısmi olarak kapatılacak yol, çalışmaların tamamlanmasın ardından trafiğe açılacak.

Açıklamada, sürücülerin çalışmalar süresince trafik işaret ve işaretçilerine uymaları istendi.

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Anna 2020-02-10 20:29:30

Sıcak kızlar seni bekliyor -- Bredhot.Com

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Hadjji yanni 2020-02-10 21:22:37

Soba yok odun yok içimizi ısıttın anna

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Hadjji yanni 2020-02-10 21:40:00

Anna meclise bilem girmeli

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Hadjji yanni 2020-02-10 21:42:10

Anna milletvekili bilem olmalı

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