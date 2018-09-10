Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversite Başvuru ve Kayıtları, 11- 21 Eylül tarihleri arasında yapılacak.
ADAYLAR SINAVSIZ KAYIT YAPTIRABİLECEK
Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi Lefkoşa Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir üniversitede okuyan veya mezun olan adayların, okuduğu bölüm dışında herhangi bir bölüm için sınavsız kayıt yaptırabilecekleri belirtildi
AÖF İkinci Üniversite başvuruları ne zaman?
10 Eylül 2018 Pazartesi 13:01
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversite Başvuru ve Kayıtları, 11- 21 Eylül tarihleri arasında yapılacak.