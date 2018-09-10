AÖF İkinci Üniversite başvuruları ne zaman?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İkinci Üniversite Başvuru ve Kayıtları, 11- 21 Eylül tarihleri arasında yapılacak.



ADAYLAR SINAVSIZ KAYIT YAPTIRABİLECEK



Anadolu Üniversitesi Açıkögretim Fakültesi Lefkoşa Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamada, herhangi bir üniversitede okuyan veya mezun olan adayların, okuduğu bölüm dışında herhangi bir bölüm için sınavsız kayıt yaptırabilecekleri belirtildi