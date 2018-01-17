“Aptal yerine konulduğumuzu anladık...”

Halkın Sesi'nden Gamze Pir Baykur'un haberine göre, Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından Tatlısu sahilinde dün sabaha karşı gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı yollardan Türkiye’ye gitmek için sahilde bekleyen Kamerun, Fildişi Sahili, Kongo ve Orta Afrika vatandaşı olan 3’ü kadın toplam 9 kişi tespit edildi. Belçika ve Fransa’ya gitmek için Güney Kıbrıs’ta “Ali” isimli kişi ile iletişime geçen ve Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye yasa dışı yollardan geçmek için kişi başına 300 Dolar veren yabancı uyruklu 9 kişi, yine kendilerini KKTC’ye geçiren “Ali” isimli kişiye Türkiye’ye gitmek için kişi başı 1500 Dolar verdi. Dün sabaha karşı Tatlısu sahilinde yabancı uyruklu 9 kişinin bırakıldığı yerde pusu görevinde olan Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri, insan kaçakçıları tarafından konu yere bırakılan 9 kişiyi bırakıldıktan bir kaç dakika sonra tutuklarken, Türkiye’ye oradan da Belçika ve Fransa’ya gitme hayali kuran 9 kişiden binlerce dolar alan insan kaçakçıları ise kaçtı.

MAHKEMEYE ÇIKARILDILAR...

Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu tespit edilerek tutuklanan 9 kişi dün Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Bir suç işlemek kasti ile ittifak kurmak”, “Muhaceret yasasına aykırı izinsiz ikamet etmek” ve “Onaylanmış liman olmayan bir yerden KKTC’ye giriş yapmak” suçlarıyla ilgili olarak dün mahkemeye çıkarılan 9 kişi aleyhinde 2’şer günlük tutukluluk süresi temin edildi.

SAHİLDE BEKLERKEN YAKALANDILAR...

Meselenin tahkikat memuru Ayhan Arabi, 16 Ocak tarihinde saat 01:00 raddelerinde Tatlısu sahilinde Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı bir polis ekibi tarafından yapılan operasyon sonucunda 9 zanlının tespit edilerek tutuklandığını açıkladı. Arabi, zanlıların tespit edilmesi anında beraberlerinde bulunan 3 adet can yeleği ve bir kiralık aracın da emare olarak alındığını söyledi. Mesele ile ilgili olarak yapılan soruşturmada zanlıların 2 kişi tarafından araçlarla söz konusu bölgeye getirildiklerini ve Türkiye’ye gitmek için orada bekletildiklerinin öğrenildiğini belirten Arabi, zanlıların yanlarında bulunan ve emare olarak alınan kiralık aracın ise zanlıları yakalandıkları bölgeye getiren kişilere ait olduğunun öğrenildiğini açıkladı.

5 ZANLININ KKTC’YE YASAL GİRİŞİ VAR, 4 ZANLININ İSE YOK...

Polis Memuru Ayhan Arabi, mesele ile ilgili olarak Muhaceret Şube Amirliği’nden araştırma yapıldığını ve yapılan araştırma sonucunda 5 zanlının KKTC’ye yasal girişlerinin olduğu ancak verilen vize sürelerinin bittiğinin tespit edildiğini belirterek, diğer 4 zanlının ise KKTC’ye herhangi bir giriş ve çıkışının olmadığının tespit edildiğini açıkladı. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın yeni başladığını ve zanlıları bölgeye getiren kişilerin tespit edilme çalışmalarının devam ettiğini belirten Arabi, 9 zanlının da tahkikat maksatları bakımından 3’er gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

ZANLILAR: “APTAL YERİNE KONULDUĞUMUZU ANLADIK...”

Mahkemede söz alan tüm zanlılar, “Ali” ve “Ahmet” isimlerinden bahsederek, Güney Kıbrıs’ta Ali isimli kişi ile iletişime geçtiklerini konu kişinin kendilerine “Sizi ilk önce Kuzey Kıbrıs’a geçireceğim sonra Türkiye’ye götürüp oradan da Belçika’ya gitmenize yardımcı olacağım” diyerek kişi başına 300 Dolar aldığını daha sonra ise Türkiye’ye gitmek için yine kişi başına 1500 Dolar aldığını söylediler. Zanlılar, “Ali” isimli kişi tarafından Kuzey Kıbrıs’a getirildikten sonra 3-4 hafta boyunca bir köyde kaldıklarını önceki akşam ise 2 arabayla kaldıkları yerden alınarak yaklaşık 1.5 saat yol gittiklerini, bırakılacakları yerin hemen yakınında içerisinde 4 kişi bulunan mavi bir araba gördüklerini ve “Ali” ile “Ahmet” isimli kişilere mavi arabanın içerisindeki 4 kişinin kim olduğunu ve gece saat 01:00’de orada ne yaptıklarını sorduklarını anlattılar. Zanlılar, “Ali” ve “Ahmet” isimli kişilerin ise kendilerine “Önemli değil, onlar kahve almaya geldiler” dediklerini söyleyerek, araçları durdurduklarını ve “Ali” ile “Ahmet” isimli kişilerin kendilerine arabadan inip beklemelerini 10-15 dakika sonra geri gelip kendilerini alacaklarını söylediklerini ifade ettiler. Zanlılar, araçtan indiklerini, “Ali” ile “Ahmet” isimli kişilerin ise kaçtıklarını ve 10 dakika sonra silah sesi duyduklarını ardından ise mavi arabada bekleyen ve polis olduklarını sonradan anladıkları 4 kişinin ise gelip kendilerini tutukladıklarını anlatarak “O an aptal yerine konulduğumuzu anladık” dediler.

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, her 9 zanlının da tahkikat maksatları bakımından 2’şer gün süreyle poliste tutuklu kalmalarına emir verdi.