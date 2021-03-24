Ara bölgede bulunan kadın cesedi ile ilgili şüpheli sayısı 3 oldu

Rum Polisi Lefkoşa Adli Şube Birimi’nin sürdürdüğü soruşturma devam ederken, gün içinde şüpheli olarak gözaltına alınan kişilerin tutuklanma ihtimalinin bulunduğu öğrenildi.

KADININ 6 AY ÖNCE ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ŞÜPHESİ VAR

Kıbrıs Rum polisi, kadının yaklaşık 6 ay önce öldürüldüğü ve daha önce Lefkoşa’nın çıkışında bir bölgede gömülü olduğu şüphesi üzerinde duruyor.

KADININ KİMLİĞİ HALEN BELİRLENEMEDİ

Kıbrıs Rum polisi, dün sabahın erken saatlerinde aldığı bir ihbar üzerine, ara bölgedeki bir tarla içerisinde, halen kimliği belirlenemeyen fakat yabancı uyruklu olduğu kaydedilen bir kadına ait ceset tespit etmişti.

Ceset üzerinde traktörden kaynaklı yaralar oluştuğu bildirilirken, ölüm sebebinin buna bağlı olmadığı belirtildi.

Polis, cesedin bulunduğu tarlanın sahibine ulaşarak ifadesine başvurdu.

Tarla sahibi geçtiğimiz Kasım ayından itibaren tarlanın kullanılmadığını, bir gün önce tarlayı yeniden kullanıma hazırlamak için sürdüğünü, bunu yaparken gece olduğunu ve herhangi bir şey görmediğini söyledi . Tarla sahibi, “ tarlayı sürerken herhâlde traktör çekip çıkarttı” dedi.

OLAYLA İLGİLİ 1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI

Polis, 32 yaşında Mısır uyruklu bir kişiyi olay ile bağlantısı olduğu şüphesi üzerine tutuklamıştı. 32 yaşındaki kişi ifadesinde, olay ile bir bağlantısı bulunmadığını iddia etti.

Voice Kıbrıs Haber