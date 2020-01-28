Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Birkaç gün sonra bu telefonlar WhatsApp kullanamayacak!
Birkaç gün sonra bu telefonlar...
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor: Her an patlayabilir
Bilim insanları gözlerini gökyüzünden ayırmıyor:...
Sindirim problemleri için birebir!
Son Dakika
Sindirim problemleri için birebir!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
2'nci Dünya Savaşı'ndan kalma!
Sofralarda pestisit tehlikesi!
Sofralarda pestisit tehlikesi!

Ara bölgede Dezenformasyon Paneli

28 Ocak 2020 Salı 16:57
Ara bölgede Dezenformasyon Paneli

İngiliz Yüksek Komiserliği, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteci örgütleriyle işbirliğinde yarın “dezenformasyon” konulu panel düzenliyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, ara bölgedeki Chateau Statüs’te yapılacak panel 10.00’da başlayacak.

İletişim ajansı Zinc Network kuruluşundan uzmanların katılacağı panelde, gerçeklere dayalı habercilik yapmayı esas alan kişi ve gurupların bir araya geldiği, Avrupa merkezli bağımsız bir kurum olan OIP-Open Information Partnership Proje Direktörü Ross Burley ile aynı kurumun Ağ Başkanı Tom Southern dezenformasyonun ne olduğu üzerinde duracak.

Kurumun Stratejik İletişim Danışmanı David Osborn dezenformasyonun üstesinden gelmedeki etmenler, Balkanlar Ağı Yöneticisi-Gazeteci David Patrikarakos ise sosyal medya, sivil toplum ve dezenformasyon konularını ele alacak.

PBS Newshour’ın araştırmacı gazetecisi Simon Ostrovsky de, araştırmacı gazeteciliğin rolü konusunda sunum yapacak.

Anahtar Kelimeler:
Dezenformasyon Paneli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'de korkutan deprem
Akdeniz'de korkutan deprem
Akıncı Lute ile telefonda görüştü
Akıncı Lute ile telefonda görüştü
Özersay’ın Londra temasları devam ediyor
Özersay’ın Londra temasları devam ediyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim