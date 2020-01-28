Ara bölgede Dezenformasyon Paneli

İngiliz Yüksek Komiserliği, Kıbrıslı Türk ve Rum gazeteci örgütleriyle işbirliğinde yarın “dezenformasyon” konulu panel düzenliyor.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nden verilen bilgiye göre, ara bölgedeki Chateau Statüs’te yapılacak panel 10.00’da başlayacak.

İletişim ajansı Zinc Network kuruluşundan uzmanların katılacağı panelde, gerçeklere dayalı habercilik yapmayı esas alan kişi ve gurupların bir araya geldiği, Avrupa merkezli bağımsız bir kurum olan OIP-Open Information Partnership Proje Direktörü Ross Burley ile aynı kurumun Ağ Başkanı Tom Southern dezenformasyonun ne olduğu üzerinde duracak.

Kurumun Stratejik İletişim Danışmanı David Osborn dezenformasyonun üstesinden gelmedeki etmenler, Balkanlar Ağı Yöneticisi-Gazeteci David Patrikarakos ise sosyal medya, sivil toplum ve dezenformasyon konularını ele alacak.

PBS Newshour’ın araştırmacı gazetecisi Simon Ostrovsky de, araştırmacı gazeteciliğin rolü konusunda sunum yapacak.