Ara bölgede iki toplumlu protesto eylemi gerçekleştirlecek

Lokmacı Sınır Kapısı yanındaki ara bölgede, 23 Kasım Cumartesi günü bazı siyasi parti ve sendikalarla, diğer sivil toplum örgütlerinden oluşan toplam 27 kuruluşun katılacağı iki toplumlu protesto eylemi gerçekleştirilecek.

Eylemle ilgili olarak 18 Kasım Pazartesi sabahı Lefkoşa’da, ara bölgede bulunan Ledra Palace Otel karşısındaki Dayanışma Evi’nde basın toplantısı düzenlenecek.

Lefke Çevre ve Tanıtma Derneği tarafından örgütler adına verilen bilgiye göre, eylem, siyanür kullanımının yasaklanması, madencilik endüstrisinin doğa ve insan sağlığı üzerindeki etkilerinden dolayı madencilik faaliyetlerinin durdurulması hedefiyle gerçekleştirilecek.