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Ara emri başvurusu reddedildi

Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti'nin birlikte yaptıkları dokunulmazlığın kaldırılmasının durdurulmasına yönelik ara emri başvurusunun reddedilmesi sonrası, Hüseyin Özgürgün'ün yargılanmasının da önü açıldı.

20 Şubat 2020 Perşembe 11:02
Ara emri başvurusu reddedildi
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Cumhuriyet Meclisi'nde oy çokluğuyla alınan UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması kararının durdurulmasına yönelik yapılan ara emri başvurusu reddedildi. Hüseyin Özgürgün ve Demokrat Parti'nin birlikte yaptıkları dokunulmazlığın kaldırılmasının durdurulmasına yönelik ara emri başvurusunun reddedilmesi sonrası, Hüseyin Özgürgün'ün yargılanmasının da önü açıldı.

Edinilen bilgilere göre Özgürgün'ün KKTC’ye gelmesi halinde yargı süreci başlayacak.
DP MYK, verilen kararın ardından nasıl bir yol haritası izleneceğini görüşecek.

Son Güncelleme: 20.02.2020 13:46
Anahtar Kelimeler:
Hüseyin ÖzgürgünDemokrat Parti
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Yusuf 2020-02-20 11:20:04

Yusuf yusuf...

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