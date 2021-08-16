Künye
Kıbrıs 36
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından...
Teminatla serbest kaldılar
Teminatla serbest kaldılar
Uyuşturucuyla yakalandı
Uyuşturucuyla yakalandı
Kundakçı cezaevine gönderildi
Kundakçı cezaevine gönderildi
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Soygun meselesinde mahkeme kararını açıkladı
Flaş Haber
Dikkat Aranıyorlar!
Kapat

"Ara emri" yazılı olarak Girne Belediyesi'ne ulaştı

Çevre Örgütleri’nin davası sonuçlandı. Meşhur inşaat mahkemenin kararı ile durdu, şu an inşaat faaliyetlerini durdurmak üzere belediye ekipleri yolda...

16 Ağustos 2021 Pazartesi 14:36
208 Okunma
"Ara emri" yazılı olarak Girne Belediyesi'ne ulaştı

Girne’de Güven Yapı Kooperatifi’nin başlattığı 105 Konutluk Site İnşa Projesi kapsamında yaşanan doğa tahribatı, çevre örgütlerinin Yüksek İdare Mahkemesi’ne yaptığı ara emri başvurusu bugün görüşüldü.

Yüksel Mahkeme Ara Emri verdi. 

Şu an inşaat faaliyetlerini durdurmak üzere belediye ekipleri yolda...

Konuyla ilgili Hasan Sarpten'in açıklaması şu şekilde:

Ormanlık alanın peşkeşiyle ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının iptali ve yürütmenin durdurulması için verilen "ara emri" yazılı olarak Girne Belediyesi'ne ulaştı. Şu an inşaat faaliyetlerini durdurmak üzere belediye ekipleri yolda. Doğa için, yeşil için, gelecek için güzel bir sonuç. Hepimize

hayırlı olsun

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kararlar az sonra açıklanacak
Kararlar az sonra açıklanacak
İnşaat alanında gerginlik
İnşaat alanında gerginlik
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı
Çağlar Yüksel davasından tutuklandı; Aracından demir jop çıktı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim