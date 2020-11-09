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‘Ara-kapat’la dolandırıyorlar

Telefonla dolandırıcılık yöntemi yine hortladı. KKTC'de yüzlerce kişiye yurtdışı şebekelerden gelen çağrılar endişeye yarattı.

09 Kasım 2020 Pazartesi 09:25
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‘Ara-kapat’la dolandırıyorlar

Sosyal medyada bir vatandaşın yaptığı paylaşımla gündem olan telefon dolandırıcılığında dünyanın farklı yerlerinde kurulan sahte çağrı merkezlerinden vatandaşların telefonlarına çağrılar geldi. Yetkililer bu çağrıların kabul edilmesi veya geri aranılması durumunda yüksek faturalara neden olabileceğini hatırlarak vatandaşları uyardı.

DOLANDIRICILIK yöntemi şöyle işliyor:

Bazı ülkelerde çağrı merkezi kuran şebekeler, bu çağrı merkezleri üzerinden çeşitli yöntemlerle elde ettikleri telefon numaralarını arayıp, kapatıyor. Aranan kişi merakla arayan numarayı arıyor. Bu kez karşı taraf yine ses çıkarmıyor. Telefon eden kişiye de her geçen saniye para yazıyor. Aranan numara yurt dışı kayıtlı olduğu için telefon ücreti de çok yüksek olarak hesaplanıyor. Hat sahibi dolandırıldığını ancak ay sonu telefon faturasını alınca öğrenebiliyor. 

Aranan numaralar özel hat ve anlaşmalı olduğundan telefon faturasındaki meblağın büyük bölümü dolandırıcılara ödeniyor. Böylece hat sahibi farkında olmadan şebeke üyelerine hiçbir karşılık alamadan cebinden para ödemiş oluyor. Uzmanlar ve güvenlik birimleri şebeke üyelerine karşı dikkatli olmalarını isterken, dış ülkelerden bilinmeyen numaralarla yapılan aramalara cevap vermemeleri ve o numaraları geri aramalarını öneriyor.

HABER KIBRIS

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