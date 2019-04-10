Ara seçim için 23 Haziran tarihi, Komite’de oy birliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi, Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi’nin 23 Haziran’da yapılmasını öngören karar tasarısını oy birliğiyle onayladı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi bugün CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığında toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, komite gündeminde bulunan “Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi İçin Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Tasarısı”nı görüştü ve oy birliğiyle kabul etti.

Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi İçin Oy Verme Gününün Saptanmasına İlişkin Karar Tasarısı, Yüksek Seçim Kurulu’nun halen boş bulunan yerleri doldurmak amacıyla bu yıl yapılacak Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi için 23 Haziran 2019 tarihinin seçim tarihi; 24 Nisan 2019 tarihinin de seçimin başlangıç günü olması önerisi üzerine hazırlandı.Kararın Meclis Genel Kurulu’nda da onaylanmasıyla halen boş bulunan ihtiyar heyeti üyelikleri için 23 Haziran’da ara seçime gidilecek.

Ara seçim, bir ihtiyar heyeti üyesi vefat ettiği, bir diğeri istifa ettiği, geriye kalan yerlerdeki ihtiyar heyeti üyelikleri ise son yerel seçimde aday çıkmadığı için boş kalmıştı.KKTC’de son yerel seçim, 24 Haziran 2018’de yapılmıştı.

ATEŞLİ SİLAHLAR (DEĞİŞİKLİK) YASA TASARISI İÇİN BAKANLIKTAN TEKNİK ÇALIŞMA İSTENECEK

Komite daha sonra Ateşli Silahlar (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı da görüştü ve tasarıyla ilgili İçişleri Bakanlığı’nda detaylı teknik çalışma yapılmasını uygun gördü.

Tasarının, teknik çalışma sonrasında komitede görüşülmeye devam edileceği belirtildi.

CTP Milletvekili Doğuş Derya başkanlığındaki komite toplantısına UBP Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, UBP Milletvekili Yasemi Öztürk, UBP Milletvekili Nazım Çavuşoğlu, CTP Milletvekili Asım Akansoy, HP Milletvekili Jale R. Rogers, HP Milletvekili Erek Çağatay ve HP Milletvekili Hasan Büyükoğlu katıldı.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi toplantısına davetli olarak ise Başbakanlık’tan Erkan Tekeli, İçişleri Bakanlığı’ndan Emine Uzun ve Ahmet Arslan, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’ndan Ahmet Erişken, Polis Genel Müdürlüğü’nden Mustafa Yazıcı ve KKTC Atıcılık Federasyonu’ndan Türker Yiğitcan katıldı. (BRT/TAK)