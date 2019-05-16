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Ara Seçim için adaylık başvuruları yarın yapılacak

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:07
Ara Seçim için adaylık başvuruları yarın yapılacak
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23 Haziran’da gerçekleştirilecek Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi adaylık başvuruları yarın yapılacak.

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Adaylar 26 Mayıs tarihinde kesinleşecek ve kesinleşen adaylar 27 Mayıs Pazartesi günü Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilecek.Yerel Kuruluş Organları Ara Seçimi propaganda süreci ise 28 Mayıs Salı günü başlayacak.

Yüksek Seçim Kurulu’nun yaptığı duyuruya göre, 23 Haziran’daki ara seçim Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, İskele ve Lefke ilçelerinde boş bulunan toplam 58 ihtiyar heyeti üyeliği için yapılacak.

Lefkoşa ilçesinde 7, Gazimağusa ilçesinde 11, Girne ilçesinde 28, İskele ilçesinde 10 ve Lefke ilçesinde de 2 ihtiyar heyeti üyeliği için bu bölgelerde oturan vatandaşlar, 23 Haziran Pazar günü oy kullanacak. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Ara Seçim
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