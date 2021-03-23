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"Ara seçim olayı erken seçim olayı ile bağlanacak"

UBP Milletvekili Dr Faiz Sucuoğlu BRT’de bir programa katılarak siyasi gündemle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

23 Mart 2021 Salı 23:00
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"Ara seçim olayı erken seçim olayı ile bağlanacak"

İşte UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu’nun söylediklerinden öne çıkan başlıklar:

“ARA SEÇİMİ YAPMAMA EĞİLİMİ DAHA ÖNDE GÖRÜNÜYOR”

“Haziran ayında biliyorsunuz tek bir kişilik ülke genelinde ara seçim var. Ara seçimin maliyeti artı konsantrasyonun bir nevi prestijdir partiler için dolayısıyla ciddi bir yığılma ve enerji kaybı olacak o yönde. Ondan dolayı görebildiğim kadarı ile ara seçimi değil de ara seçimi erken seçime bağlayıp ara seçimi yapmama eğilimi daha önde görünüyor. Ara seçim olayı erken seçim olayı ile bağlanacak”…

“UFUKTA MART-NİSAN 2022’DE ERKEN SEÇİM GÖRÜNÜYOR”

“Benim gördüğüm şuanda ufukta Mart-Nisan 2022 gibi bir erken seçim tarihi görünüyor. Nisan ayında bu tarih belirlenir ve ara seçim ortadan kalkmış olur. Erken seçim tarihi biliyorsunuz Meclis’in alacağı bir karardır. Artı milletvekilleri ile çok detaylı konuşmak lazım. Çünkü bu bir gerçek ki bir seçimde gayet doğal birçok arkadaşımız kaybedebilir. Yeni arkadaşlarımız gelebilir. Dolayısıyla milletvekillerinin burada hem partisel hem de bireysel olarak konu üzerinde fikir teatisi söz konusudur. Ondan dolayı erken seçim kararı vermek ve tarih vermek kolay değil. Hem vekillerinizi ikna edeceksiniz hem de partisel olarak da hazır olacaksınız. Hep birlikte göreceğiz. Dediğim gibi genel eğilim seçimin beklenmedik bir durum olmazsa, çok büyük süpriz olmazsa ki bizim ülkede siyasette her an herşey olabilir”.

(HAVADİS)

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Sucuoğlu
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