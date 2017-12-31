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Araba ile takla attı

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400 promil alkol tesiri altında direksiyona geçen sürücü gaza fazla basınca kaza kaçınılmaz oldu.

31 Aralık 2017 Pazar 12:15
Araba ile takla attı
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Diyalog'tan Onur Ulağ'ın haberine göre, Başkent Lefkoşa’da Dereboyu ile Metehan bölgesini birbirine bağlayan anayolda dün gece aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu meydana gelen trafik kazasını yapan sürücü 400 promil alkollü çıktı.

Elde edilen biligilere göre, dün gece saat 22.00 sıralarında Shamurad Dashkynov (E-32) isimli sürücü Kermiya Çemberine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan bankete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tamamen kontrolden çıkan araç takla atarak tavanı üzerinde durdu. Kaza sonucu herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması sevindirirken araçta maddi hasarlar oluştu. 

Kazanın ardından olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ve polis memurları gerekli incelemeyi yaptı. Yapılan incelemede kazayı yapan sürücünün 400 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücü olayın ardından polis tarafından gözaltına alındı.

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