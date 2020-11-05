Araba kullandığı sırada kalp krizi geçirip yaşamını yitirdi!

Aydınköy’den Gaziveren’e doğru eşi ile birlikte aracıyla seyir halinde bulunan şahıs ani rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün saat 16:00 sıralarında, Gaziveren’de sakin İsmail Topsoy (E-74), kullanımındaki aracı ile Aydınköy’den Gaziveren’e doğru eşi ile birlikte seyrettiği sırada Aydınköy dahilinde seyir halinde bulunduğu esnada rahatsızlanması sonucu aracın kontrolünü kaybedip yolun sağından çıktı. Topsoy olay yerinde yaşamını yitirdi.

Adı edilenin doktorundan yapılan soruşturmada İsmail Topsoy’un mevcut kalp rahatsızlığı olduğu ve ölümünün buna bağlı olarak gelişen “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.