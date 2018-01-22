Araba tavanının üzerinde durdu

Diyalog'tan Onur Ulağ'ın haberine göre, Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde meydana gelen kazada 30 yaşındaki Atilla Terzi isimli sürücü yaralandı.

Sürücü Terzi, sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip bariyer ve bordür taşlarına çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durdu. Kazada hafif yaralanan sürücü Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındı.

Takla atıp, ters döndü

Osman Örek Caddesi üzerinde dün sabah 04.15’te meydana gelen kaza, Citroen ışıkları diye bilinen bölgeden Metehan istikametine doğru KT 486 Z plakalı araçla seyreden Atilla Terzi’nin aşırı sürat ve dikkatsizlik sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek, orta refüj içerisindeki demir bariyerlere ardından ise bordür taşlarına çarptıktan sonra takla atıp tavanı üzerinde durması sonucu gerçekleşti. Kaza sonucu olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Terzi, yapılan tedavinin ardından müşahede altına alındı. Olay yerine gelen Lefkoşa Trafik Tahkikat Amiri Mehmet Özatılgan ise kazayla ilgili geniş çaplı incelemelerde bulundu.