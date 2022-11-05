Araba yayaya çarptı!

5.11.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa'da Ahmet Özdemir (E-52), yönetimindeki FM 331 plakalı araç ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden gelip Dedeoğlu Çemberinden (Hurmalı Çember) Gazimağusa - Lefkoşa Anayoluna dönüşe geçtiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hale SELLER (K-46)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.