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Araba yayaya çarptı!

Gazimağusa'da trafik kazası meydana geldi.

05 Kasım 2022 Cumartesi 18:05
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Araba yayaya çarptı!



5.11.2022 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Gazimağusa'da Ahmet Özdemir (E-52), yönetimindeki FM 331 plakalı araç ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden gelip Dedeoğlu Çemberinden (Hurmalı Çember) Gazimağusa - Lefkoşa Anayoluna dönüşe geçtiği sırada, o esnada yolun kuzey kısmından güney kısmına doğru yaya olarak geçmeye çalışan Hale SELLER (K-46)'e çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
Trafik Kazası
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