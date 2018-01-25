Arabacıoğlu: “Kıbrıs Türk halkının tasvip etmeyeceği olaylardı”

Demokrat Parti (DP) eski Milletvekili, eski bakanlarımızdan Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Haberal Kıbrıslı gazetesinden Candan Mert'e yaptığı özel açıklamasında olası hükümet koalisyon modellerinin hangisinin KKTC açısından ve Türkiye ile ilişkiler bağlamında iyi olacağı hususunda değerlendirmeler yaparken, meclisin hararetli ve karmaşık başlaması hakkında da açıklamalarda bulundu.

“TC’yi ilgilendiren, hükümetlerin icraatları”

Eski Demokrat Parti(DP) Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Türkiye’nin KKTC ile ilişkilerini buradaki hükümetlere ve oluşumlara bakarak düzenlediğini sanmadığını kaydederken, Türkiye’yi bu noktada ilgilendiren konunun hükümetlerin yaptığı icraatlar olduğunu dile getirdi. Yıllardır şahsi olarak siyaset içerisinde bulunduğunu aktaran Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Türkiye’nin KKTC’den isteğinin hukuka uygun kurulan bir yönetim sisteminin en iyi şekilde uygulanması olduğunu ifade ederken, bunun yanında önemli olanın Türkiye ile olan ilişkilerin sağlıklı biçimde en üst düzeyde ilerletmek olduğunu belirtti. Olası koalisyon modelleri ile ilgili konuşan Dr. Arabacıoğlu, yetkinin bu noktada başkana verildiğini dile getirirken, “Başkanımız bu noktada gerekli temasları yaptıktan sonra muhakkak karar verecektir” ifadelerini kullandı.

“Toplumu germek için yapıldıysa, başarılı olundu”

Meclisin gerilimli ve karmaşık başlaması hususunda değerlendirmelerde bulunan DP eski Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, ülke için bu gibi durumların çok hassas konular olduğunu belirtirken, bu süreçte toplumu geren birtakım olayların olduğunu söyledi. Toplumu geren olaylara örnek olarak Afrika Gazetesi’nin attığı manşeti gösteren Arabacıoğlu, bu manşeti ‘hiç kimsenin tasvip etmediği bir manşet’ olarak tanımlarken, bu söylemlere kimsenin katılmadığını aktardı. Bu olayın akabinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Doğuş Derya’nın konu ile ilgili sosyal medya hesabında paylaştığı bir yazının tartışmalara sebep olduğunu belirten Eski Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, bu olaylara karşılık eylemlerin yapıldığını ve eylemler çerçevesinde hukuksal boyutun dışına taşacak birtakım hareketlerin bulunduğunu dile getirdi.

Bu gibi durumların toplumu germeye yetecek durumlar olduğunu kaydeden Arabacıoğlu, “Afrika’nın yapmış olduğu toplumu germek için atılmış bir adımsa, bana göre başarılı olmuştur.” dedi. Bu tür provokatif olaylara prim verilmemesi ve sağduyu ile yaklaşılmasının önemine değinen Dr. Mustafa Arabacıoğlu, vatandaşlara düşen görevin sağduyulu olmak olduğunu belirtti.

“Kıbrıs Türk halkının tasvip etmeyeceği olaylardı”

Dr. Mustafa Arabacıoğlu, eylemler çerçevesinde gerek meclis içi veya dışı, gerekse de meclis damında yaşanan olayların Kıbrıs Türk halkının tasvip etmeyeceği tavırlar olduğunu savunurken, meclis damına çıkılarak bayrak açılmasının da doğru olmadığını belirterek, orasının KKTC egemenliğinin temsil edildiği yer olduğunu ifade etti. Arabacıoğlu, YDP Milletvekili Bertan Zaroğlu’nun yapmış olduğu hareketin de doğru olmadığını ve daha sağduyulu davranması gerektiğini ifade ederken, heyecanına kapılıp bu tür olaylara mahal vermemesini ümit ettiğini dile getirdi. Eski Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, CTP Milletvekili Doğuş Derya’nın daha önce de bu tür söylemleri olduğunu kaydederken, Derya’nın da toplumu gerebilecek davranış ve söylemlerden kaçınması gerektiğini vurguladı.