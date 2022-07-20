Künye
Kıbrıs 32
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İçti, içti araca saldırdı!
İçti içti, araca saldırdı!
Darpçılar, teminatla serbest!
Darpçılar, teminatla serbest!
Daha 18 yaşındalar...
Daha 18 yaşındalar...
Evden yüz binlerce lira para çaldılar
Evden yüz binlerce lira para...
Hırsız evde yakalandı... 2017'den beri de kaçak!
Hırsız evde yakalandı...
Flaş Haber
Tüp gaza indirim!
Kapat

Arabacıoğlu'nu üzdüler!

Eski bakan ve Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, 20 Temmuz resepsiyonlarına davet alamamaktan şikayet etti.

20 Temmuz 2022 Çarşamba 11:48
0 Okunma
Arabacıoğlu'nu üzdüler!
banner48

Eski bakan ve Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, 20 Temmuz resepsiyonlarına davet alamamaktan şikayet etti.

Arabacıoğlu, duyduğu rahatsızlığı Facebook’tan paylaşma ihtiyacı hissetti.

Hizmetlerini ve gaziliğini hatırlatan Arabacıoğlu, "Davet almamayı hizmetlerim için selamlıyorum" diye manidar bir paylaşım yaptı.

İşte sözleri:

“20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı nedeni ile düzenlenen törenlere altı dönem milletvekili seçilen iki dönemde bakanlık görevini üslenen, Annan Planı döneminde aktif görev yapan, bu dönemle ilgili yaşananları kayıt altına alan ve 22 Temmuz 1974’te barış kuvvetleri ile birlikte adaya öncü olarak çıkan birisi olarak bu törenlere davet almamamı bu ülke için verdiğim hizmetler nedeni ile içtenlikle selamlıyorum.”

http://<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fdr.arabacioglu%2Fposts%2Fpfbid02tkjP1Xg67mf2nLTdeZCiuayhth2M9LAvXceCqpwN2BKAAJV2kiwqi36EUEGD2edyl&show_text=true&width=500" width="500" height="286" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: KKTC, gurur kaynağımız
Tatar: KKTC, gurur kaynağımız
Limasol'da büyük yangın!
Limasol'da büyük yangın!
Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi!
Şehitler Abidesi önünde tören düzenlendi!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim