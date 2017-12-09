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Arabada yolcu olarak bulunuyordu

Yolcu olduğu arabadayken fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan Düzovalı 54 yaşındaki Hayriye Altınbaş, hastanede hayatını kaybetti.

09 Aralık 2017 Cumartesi 23:26
Arabada yolcu olarak bulunuyordu
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Yolcu olduğu arabadayken fenalaşarak ambulansla hastaneye kaldırılan Düzovalı 54 yaşındaki Hayriye Altınbaş, hastanede hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’nın TAK’a yaptığı açıklamaya göre, bugün saat 15.15 sıralarında Düzova yakınlarında seyreden bir araçta yolcu olan Hayriye Altınbaş, aniden rahatsızlandı.

Olay yerine giden ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Altınbaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altınbaş’ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsiyle belirlenecek.

Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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