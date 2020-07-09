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Lefkoşa’da Abdi Çavuş mahallesinde meydana gelen kavga ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin Sıla Barkut bir taraf ve şu an huzurda bulunan Hüseyin Akar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

09 Temmuz 2020 Perşembe 16:40
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Arabadan mini cephanelik çıktı

Lefkoşa’da Abdi Çavuş mahallesinde meydana gelen kavga ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin Sıla Barkut bir taraf ve şu an huzurda bulunan Hüseyin Akar tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı.

Polis, 8.7.2020 tarihinde saat 23.00 raddelerinde Lefkoşa'da umumi bir yer olan Abdi Çavuş mahallesi üzerinde Zanlı-1 Bülent Can Şen, Zanlı-2 Yusuf Can Gülsen,3-Zanlı-3 Cihan Öztekin Zanlı-4 Sıla Barkut bir taraf ve şu an huzurda bulunan Zanlı-5 Hüseyin Akar ile yanında bulunan ve aranmakta olan aranan zanlılar diğer bir taraf olup henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı bir kavgada yer aldıklarını anlattı.

Polis, yine bu kavga esnasında Zanlı 1 ve Zanlı 2, Zanlı 5'i sol bacağından 1 kez bıçaklayıp yaralanmasına sebep olduklarını ve buna müteakip Zanlı 1, 2, 3 ve 4’ün olay mahallinden kaçtıklarını belirtti.

Polis, 09.07.2020 tarihinde saat 01.00 raddelerinde Zanlı 1, 2, 3 ve 4 tekrar Abdi Çavuş Mahallesine kullanmakta oldukları ZRH 557 plakalı araç ile geldiklerini ve söz konusu araç içerisinden havaya bir el ateş edilip tekrar olay mahallinden ayrıldıklarını mahkemeye aktardı.

Polis, ayni gün saat 02.10 raddelerinde Hamitköy - Haspolat anayolunda ZRH 557 plakalı araç bir polis ekibi tarafından durdurulduğunu ve araç içerisinde zanlı 1, 2, 3 ve 4’ün tespit edildiğini belirtti.

Polis, buna müteakip araç içerisinde yapılan aramada tecavüzkar alet olan 1 adet 45cm. metal boru, 1 adet namlu ağzı 12,5 cm. toplam uzunluğu 23 cm. siyah saplı bıçak, 1 adet 21 cm. namlu ağzı 1 adet 33 cm. toplam uzunluğu olan hisar marka bıçak, 1 adet 15,5 cm. namlu ağzı 29 cm. uzunluğunda bayram marka tahta saplı bıçak, 1 adet maket bıçağı, 1 adet 9mm. çapında boş kovan ve 8 adet siyah renk poşet içerisine sarılı vaziyette uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu söyledi.

Polis, tahkikatımız henüz yeni başladığını, mesele aranan şahıslar ve yine aranan emareler olduğunu belirterek, bu aşamada zanlıların 1 gün süre ile poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.

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Mahkeme
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