Arabanın anahtarını ve telefon çaldı

Lefkoşa’da aleyhinde suç duyurusu bulanacak olan kişinin arabasının anahtarını ve cep telefonunu sirkat eden zanlı Arinye Fubara, mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar, zanlı Arinye Fubara’nın Sirkat suçuyla methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 4 Temmuz’da 02.40’da Lefkoşa Polis Müdürlüğü önünde kendisini polise şikayete geldiği gerekçesiyle İdris Adewale Lateef’e ait aracın içerisinden I-Phone 11 Pro Max marka cep telefonunu ve söz konusu aracın anahtarlarını alıp, sirkat ettiğini söyledi.

Polis, zanlının ayni gün mahkemeden temin edilen derdest emriyle tutuklandığını söyledi.

Polis, emarelerden sadece anahtarın bulunduğunu belirtti.

Polis, alınması gereken ifadeler, aranan emareler olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.