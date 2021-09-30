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Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı

Alayköy’de meydana gelen araçtan sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Barış Polat teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Eylül 2021 Perşembe 11:20
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Arabanın camını kırıp hırsızlık yaptı
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(Kamalı Haber)

Alayköy’de meydana gelen araçtan sirkat meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı Barış Polat teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Toykan Gülerler, olguları aktardı.

Polis, zanlı Barış Polat’ın Kasti hasar ve Sirkat suçlarına methaldar olduğunu belirtti.

Polis, 15.20 ile 16.00 saatleri arasında Alayköy’de Atatürk Caddesi üzerinde park halinde bulunan MS 934 plakalı aracın camının taş ile kasten kırılıp, F.B’nin 2 adet I-phone, cüzdan ve cüzdanın içindeki kimlik kartları ile 270 TL nakit para, yine ayni araçtan T.U’ya ait cep telefonu ile çantası ve cüzdanı içindeki 50 TL’nin sirkat edildiğini anlattı.

Polis, taşın araç içinde bulunup emare olarak alındığını belirtip, yürütülen ileri tahkikatta zanlının bir görgü tanığının ifadesi ışığında Alayköy’de tespit edildiğini belirtti.

Polis, müşteki T.U’ya ait cep telefonunun zanlının tasarrufunda bulunup emare alındığını söyledi.

Polis, zanlının çaldığı I-phone telefonları boş arazide yaktığını ve kuru otlar nedeniyle büyük bir yangına neden olduğunu anlattı.

Polis, zanlının gönüllü ifade verip, suçlarını kabul ettiğini belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 2 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
AlayköyHırsızlık
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