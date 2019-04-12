Arabasında iki gram uyuşturucu bulundu

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir polis ekibi tarafından aracında yapılan aramada zanlı Hakancıoğlu’nun tasarrufunda ikisentetic cannabionid olduğuna inanılanmadde bulunarak, zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak yeminli şahadet veren polis memuru Cemal Ramiz, 11 Nisan’da saat 23.20’de bir polis ekibi tarafından zanlının aracında yapılan aramada tasarrufunda iki gram sentetic cannabionid olduğuna inanılan uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti. Ramiz, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlının üç gün tutuklu kalmasına emir verdi.