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Arabayı park edemeyince, park yerindeki arabayı dağıttı!

A.Ç.(E-27) 390 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, kullanımındaki aracı apartmanın ön kısmına rahat park edemediği gerekçesiyle sinirlenip, o sırada apartmanın önünde park halinde bulunan E.B.’ye ait aracı kasten çarpıp hasara uğrattı.

15 Ocak 2018 Pazartesi 14:48
Arabayı park edemeyince, park yerindeki arabayı dağıttı!
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Gazimağusa'da Bayraktar Yolu Noyanlar Yaşam-1 Sitesi önünde dün gece 23.30 sıralarında, A.Ç.(E-27) 390 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu sırada, kullanımındaki aracı apartmanın ön kısmına rahat park edemediği gerekçesiyle sinirlenip, o sırada apartmanın önünde park halinde bulunan E.B.’ye ait aracın arka tamponuna ve bagaj kısmına, kullanımındaki araçla kasten çarpıp hasara uğrattı.

Daha sonra aracın ön tamponunu eliyle çekip yerinden söken ve arka sağ kısmına da yumruk atıp arka cam sileceğini kıran A.Ç polis tarafından tutuklandı.

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Son Güncelleme: 15.01.2018 14:54
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Gibri 2018-01-15 16:41:44

Allah belanızı versin artık ,

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