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Araç 20 metrelik uçuruma yuvarlandı!

Alevkayası-Değirmenlik Anayolu'nda meydana gelen trafik kazasında araç 20 metrelik uçuruma yuvarlandı, bir kişi yaralandı. 

05 Kasım 2022 Cumartesi 10:23
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Araç 20 metrelik uçuruma yuvarlandı!



Alevkayası-Değirmenlik anayolu 1-2 Km'leri arasında dün saat 23:45'de 35 yaşındaki Bayram Yaman yönetminde bulundurduğu araç ile batı istikametine doğru seyir halinde olduğu sırada sağa meyilli viraja geldiği sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan yoldan çıkarak yaklaşık 20 metrelik uçurumdan aşağı gidip çam ağaçına çarptıktan sonra sağ yan kısmı üzerinde durdu. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Lefkoşa Devlet Hastahanesi Acil serviste görmüş olduğu ilk yardım tedavisine müteakip Beyin cerahi servisinde müşahade altına alındı.

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