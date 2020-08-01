Araç Alev aldı

Geçitköy'de dün öğlen saatlerinde bir araç yolun ortasında alev aldı.
Araçta çıkan yangın bölgeden geçenler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürdü.
Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.
Araçta çıkan yangın bölgeden geçenler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürdü.
Geçitköy'de dün öğlen saatlerinde bir araç yolun ortasında alev aldı.
Araçta çıkan yangın bölgeden geçenler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürdü.
Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.