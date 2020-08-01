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Araç Alev aldı

Araçta çıkan yangın bölgeden geçenler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürdü.

01 Ağustos 2020 Cumartesi 10:43
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Araç Alev aldı

Geçitköy'de dün öğlen saatlerinde bir araç yolun ortasında alev aldı.

Araçta çıkan yangın bölgeden geçenler ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilerek söndürdü.

Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.

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