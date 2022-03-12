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Araç alev aldı!
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Araç alev aldı!

12 Mart 2022 Cumartesi 00:00
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Araç alev aldı!
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Gönyeli Yenikent bölgesinde bu sabah 11.30 sıralarında seyir halindeki araç alev aldı, itfaiye olaya müdahale etti.

İtfaiye ile birlikte polis olay yerinde.

İtfaiye ekipleri yanma sebebinin henüz bilinmediğini, kapsamlı araştırma yapacaklarını söyledi...

Polisten yapılan açıklama ise şu şekilde:

Bugün saat 11.35 sıralarında,    Gönyeli’de Belediye Bulvarı üzerinde, Mehmet Ali Bener yönetimindeki seyir halindeki  GJ 689 plakalı araçta şarj dinamosunun sıkışması ve elektrik akşamlarının kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.  Yangına duyarlı vatandaşlar yangın söndürme cihazları ile müdahale etmelerinin ardından, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın tamamen söndürüldü.  Çıkan  yangın sonucu araçta maddi hasar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.

Son Güncelleme: 12.03.2022 13:44
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