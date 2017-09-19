Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
104918
ALTIN
147.092
DOLAR
3.4930
STERLİN
4.7124
EURO
4.1820
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Meğer yıllarca yanlış bilmişiz
Rus helikopteri tatbikatta park halindeki araçları vurdu! 
Tatbikatta yalnışlıkla sivilleri vudular
Alzheimer için yararlı!
Bulmaca yerine sudoku
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
Tüketim çılgınlığı obez yapıyor!
"Acı biber yiyin, mikropları öldürün"
"Acı biber yemek sağlıktır"

Araç cayır cayır yandı

Lefkoşa'da seyir halindeki araç aniden alev aldı araç sürücüsü ve bir yolcu arabadan çıkarak canını zor kurtardı...

19 Eylül 2017 Salı 09:09
Araç cayır cayır yandı

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde bir araç seyir halindeyken aniden alev aldı, araç sürücüsü ve yanındaki yolcu kendilerini araçtan zor dışarıya attı.

JG 186 plakalı aracı süren Ömer Kofalı saat 20.45 sıralarında Atatürk Öğretmen Akademisi’nin karşısındaki Levent Sitesi’ne giriş yaptığı esnada aracından  alevler yükselmeye başladı.

Kofalı ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın araçtan kendini dışarıya attı.

Kendi müdahale etti ama...

Ömer Kofalı, yanan aracını önce su ardından yangın söndürme tüpü ile söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Yangının benzin hortumundan akan benzinin egzoz borusu üzerine damlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Yangın sonucu aracın makine bölümünün plastik aksamları, makine kapağı, sol ön çamurluk, sağ ön davlumbaz, motorun elektrik aksamları yanarak zarar gördü.

Havadis Gazetesi

banner22
Son Güncelleme: 19.09.2017 09:24
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Zenon: "Aslında, hiçbir ön koşul sürmüyoruz"
Öfkesini arabadan çıkardı!
Öfkesini arabadan çıkardı!
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"
Büsküvütçü: "MDP'ye yıldırma politikası uygulanıyor"

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim