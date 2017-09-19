Araç cayır cayır yandı

Lefkoşa’da dün akşam saatlerinde bir araç seyir halindeyken aniden alev aldı, araç sürücüsü ve yanındaki yolcu kendilerini araçtan zor dışarıya attı.

JG 186 plakalı aracı süren Ömer Kofalı saat 20.45 sıralarında Atatürk Öğretmen Akademisi’nin karşısındaki Levent Sitesi’ne giriş yaptığı esnada aracından alevler yükselmeye başladı.

Kofalı ve araçta yolcu olarak bulunan bir kadın araçtan kendini dışarıya attı.

Kendi müdahale etti ama...

Ömer Kofalı, yanan aracını önce su ardından yangın söndürme tüpü ile söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri aracı söndürdü.

Yangının benzin hortumundan akan benzinin egzoz borusu üzerine damlaması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Yangın sonucu aracın makine bölümünün plastik aksamları, makine kapağı, sol ön çamurluk, sağ ön davlumbaz, motorun elektrik aksamları yanarak zarar gördü.