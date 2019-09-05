Araç Hırsızlığına Karşı Alabileceğiniz 5 Önlem

Otomobil hırsızlıkları genel de yapılan hatalardan meydana gelir.Yapılan bir çok gözlemde park edilen araçların içinde araca ait belgelerin ve yedek anahtarların bırakıldığı gözlenmiştir. Bazen ise hemen marketten su alıp gelirim diyerek ya da vitrindeki gömleğe iki dakika bakıp geliyorum diyerek araçlarımızı çalışır durumda kısa süre bırakıyoruz. Kimse için aracının çalınması iyi bir olay değildir. Bizlere büyük sorunlar yaratabilir. En basitini düşünmek gerekirse çalınan araç ile hırsız trafik kazasına karışabilir.

1– Yedek anahtarınızı, araç belgelerinizi ve eşyalarınızı araç için de bırakmayın.

Araç içinde camdan görünen değerli eşyalarınızı, ruhsatınızı, araca ait diğer belgeleri ve aracın yedek anahtarını araçta unutmamaya özen göstermeniz gerekmektedir. Eşyaların çalınma riski her zaman vardır bu nedenle olabildiğinizce bunlara dikkat etmeniz gerekmektedir.

2-Park yerinizi özenle seçin.

Aracınızı açık alana park ederken daha fazla dikkat etmeniz gereken konular vardır. Hırsızların ilk tercihi köşe başlarına park edilen araçlar olmaktadır. Otoparka bıraktığınız araç için de mutlaka fiş almalısınız.

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3- Aracınızın camlarına güvenmeyin.

Cam kırılarak veya kesilerek hırsızlık olayları gerçekleşmektedir. Açık bırakılan camlar için de kolaylıklar hırsızlık olayları meydana gelmektedir. Bu nedenle camı kırmaya teşvik edecek kimlik, kredi kartı vb. eşyalarınızı arabanız içinde bırakmayın.

4- Ufak bir oto alarmı kullanmanız gerekmektedir. ”Baston kilit” kullanmanız da etkili olacaktır.

Aracınız için kullanacağız alarmlar hırsızları birazda olsa caydıracaktır. Baston kilit kullanımı ise tam olarak bir çözüm olmasa da etkisi mutlaka olacaktır.

5-GPS ya da benzer bir izleme sistemi taktırmalısınız.

Hırsızlık sonucu aracınızı hızlı bir şekilde bulmak istiyorsanız, GPS sistemleri hızlı sonuç almak için size destek olacaktır.

Tabi bu önlemleri alırken bir yandan araç kasko sigortanızın olması ve teminatlarında hırsızlık sonucu oluşabilecek tüm zararı karşılaması gerekiyor.