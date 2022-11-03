Araç ile motosiklet çarpıştı

03.11.2022 tarihinde saat 13:15 raddelerinde Lefkoşa'da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde Ali UYĞUT (E-53) yönetimindeki PP 080 plakalı salon aracı park halinden harekete geçirerek kuzey istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde anayolda giden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yaptıktan sonra o esnada kuzey istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden Sagheer Ul Hassan RAJWA (E-25) yönetimindeki PV 215 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kazada PV 215 plakalı motosiklet sürücüsü ambulans ile LDH acil servisine sevk edilmiş ve müşahede altına alınmıştır.