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Araç ile motosiklet çarpıştı

Lefkoşa'da trafik kazası meydana geldi.

03 Kasım 2022 Perşembe 17:52
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Araç ile motosiklet çarpıştı



03.11.2022 tarihinde saat 13:15 raddelerinde Lefkoşa'da Rauf Denktaş Caddesi üzerinde Ali UYĞUT (E-53) yönetimindeki PP 080 plakalı salon aracı park halinden harekete geçirerek kuzey istikametinden doğu istikametine doğru dikkatsiz bir şekilde anayolda giden araçlara öncelik hakkı vermeden yola giriş yaptıktan sonra o esnada kuzey istikametine doğru süratli bir şekilde seyreden Sagheer Ul Hassan RAJWA (E-25) yönetimindeki PV 215 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kazada PV 215 plakalı motosiklet sürücüsü ambulans ile LDH acil servisine sevk edilmiş ve müşahede altına alınmıştır.

Anahtar Kelimeler:
LEFKOŞATrafik Kazası
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