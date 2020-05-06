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Araç Kayıt Dairesi'nde arbede

Araç Kayıt Dairesi'nde yoğunluk arbedeye dönüştü

06 Mayıs 2020 Çarşamba 15:24
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Araç Kayıt Dairesi'nde arbede

Ülkemizde normale dönüş için pazartesiden itibaren gerek özel sektörde gerekse kamuda yapılmaya başlanan mesai kapsamında açılan Araç Kayıt Dairesi'nde sabah saatlerinde arbede yaşandığı bildirildi.

Ulaştırma Bakanlığı’nın koronavirüse karşı kısmi olarak açmaya karar verdiği araç kayıt dairesinde bugün sabah saatlerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Erken saatlerde Lefkoşa Araç Kayıt Dairesine giden vatandaşları dairenin geç açılması adeta çıldırttı.

Araç Kayıt Dairesi önünde bu duruma sinirlenen vatandaşlar tepki gösterince arbede çıktı.

Olayların büyümesi üzerine 9.30 gibi araç kayıt Dairesi işlem yapmayı durdurdu. İşlemlerini yapılmayan vatandaşlar elleri boş döndü.

Vatandaşlar hükümetin aldığı kararları ne kadar iyi becerdiği konusunda en kötü örneği olduğunu “Biz vergi ödemeye geldiğimize rağmen Yapılan bu tavırları hiç tasvip etmiyoruz. Bu şartlarda bu işlemler yapılması ne kadar doğru” diyerek sitem etti

Halkın Sesi

Yorumlar
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Magusalı 2020-05-06 16:03:49

Daireyi geç açmak, tedbir değildir görev ihmalidir. Kapatmak ise iş bilmezliğin ta kendisidir. Vatandaş işlemini yapmak istiyor. Ben yapamam diyorsunuz. Yapamazsanız bu daireyi özele devredin. Göresiniz ne güzel yapan vardır.

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Magusalı 2020-05-06 16:06:00

Birçok ülkede bu dairelerin işletmesi özelleştirilmiştir. Ben de bu ülkede bu işleri özelleştirin diyorum. Devlet eli ile olmuyor.

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Mersinli 2020-05-06 16:40:27 @Magusalı

Seni koysunlar gel sen yap be ukala gargacı..Hep üflersin sen biryerlerden...

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vatandas 2020-05-06 19:18:03

OTURMADAN HAMLASTILAR YAPACAKLARI IS BU KADAR

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Magusalı 2020-05-06 21:00:46

Mersinli sen ne ateşlendin. Ben gelir ve vergi dairesine her gittiğimde üç beş memur avluda hep gezinir sigara içer. Sigara molası hiç bitmez. İşleyen hep ayni memurlar. Diğerleri asalaklar.

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Magusalı 2020-05-06 21:04:55

İş hep birkaç memur üzerine yakılıyor. Ben bakmıyorum. Bakıp da görenlerdenim. Orada bulunan birçok personel fazlalıktır. Bir de anlaşmalı hasta izinleri. Sıra ile hastalık. Sen bitir ben gideyim.

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