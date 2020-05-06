Araç Kayıt Dairesi'nde arbede

Ülkemizde normale dönüş için pazartesiden itibaren gerek özel sektörde gerekse kamuda yapılmaya başlanan mesai kapsamında açılan Araç Kayıt Dairesi'nde sabah saatlerinde arbede yaşandığı bildirildi.
Ulaştırma Bakanlığı’nın koronavirüse karşı kısmi olarak açmaya karar verdiği araç kayıt dairesinde bugün sabah saatlerinde vatandaşlar işlemlerini yaptırmak için uzun kuyruklar oluşturdu.
Erken saatlerde Lefkoşa Araç Kayıt Dairesine giden vatandaşları dairenin geç açılması adeta çıldırttı.
Araç Kayıt Dairesi önünde bu duruma sinirlenen vatandaşlar tepki gösterince arbede çıktı.
Olayların büyümesi üzerine 9.30 gibi araç kayıt Dairesi işlem yapmayı durdurdu. İşlemlerini yapılmayan vatandaşlar elleri boş döndü.
Vatandaşlar hükümetin aldığı kararları ne kadar iyi becerdiği konusunda en kötü örneği olduğunu “Biz vergi ödemeye geldiğimize rağmen Yapılan bu tavırları hiç tasvip etmiyoruz. Bu şartlarda bu işlemler yapılması ne kadar doğru” diyerek sitem etti
Halkın Sesi
Daireyi geç açmak, tedbir değildir görev ihmalidir. Kapatmak ise iş bilmezliğin ta kendisidir. Vatandaş işlemini yapmak istiyor. Ben yapamam diyorsunuz. Yapamazsanız bu daireyi özele devredin. Göresiniz ne güzel yapan vardır.
Birçok ülkede bu dairelerin işletmesi özelleştirilmiştir. Ben de bu ülkede bu işleri özelleştirin diyorum. Devlet eli ile olmuyor.
Seni koysunlar gel sen yap be ukala gargacı..Hep üflersin sen biryerlerden...Beğen (1) Beğenmedim! (1)
OTURMADAN HAMLASTILAR YAPACAKLARI IS BU KADAR
Mersinli sen ne ateşlendin. Ben gelir ve vergi dairesine her gittiğimde üç beş memur avluda hep gezinir sigara içer. Sigara molası hiç bitmez. İşleyen hep ayni memurlar. Diğerleri asalaklar.
İş hep birkaç memur üzerine yakılıyor. Ben bakmıyorum. Bakıp da görenlerdenim. Orada bulunan birçok personel fazlalıktır. Bir de anlaşmalı hasta izinleri. Sıra ile hastalık. Sen bitir ben gideyim.