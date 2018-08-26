Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
90186
ALTIN
232.664
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7101
EURO
6.9689
Facebook, 'Ortak Şeyler' Özelliğini Test Etmeye Başladı
Facebook'tan yeni özellik!
Facebook firarisi yakalandı!
Facebook firarisi yakalandı!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Nokia X7 kendisini gösterdi!
Apple hackerına hapis cezası!
Apple hackerına hapis cezası!
23 milyon yıllık fosil bulundu!
23 milyon yıllık fosil bulundu!

Araç Kayıt, eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor

26 Ağustos 2018 Pazar 16:25
Araç Kayıt, eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği, eski KTHY rezervasyon binasına taşınıyor.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, halka yeni binada sorunsuz şekilde hizmet verebilmek için, sadece Lefkoşa Merkez Şubenin, yarın kapalı olacağı duyuruldu.
Açıklamada, Amirliğe bağlı tüm işlemlerin 28, 29 ve 31 Ağustos günleri mesai saatlerinde yapılabileceği belirtildi.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Araç KayıtrHaberKKTC
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu “Kriz Komitesi” Oluşturulmasını İstedi
Tüketici Örgütleri Konfederasyonu “Kriz Komitesi” Oluşturulmasını İstedi
İşitme Konuşma Engelliler Vakfı futbol turnuvasında
İşitme Konuşma Engelliler Vakfı futbol turnuvasında
Araba plakalarını tanıma sistemi geliyor
Araba plakalarını tanıma sistemi geliyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim