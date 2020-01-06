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Araç kayıt harç ödemelerinde yeni dönem bugün başlıyor

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:33
Araç kayıt harç ödemelerinde yeni dönem bugün başlıyor

Araç seyrüsefer harçları internet üzerinden online ödenebilecek.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemelerinin , www.bub.gov.ct.tr adresinin “Araç Kayıt Harç Ödemeleri” sayfasından ödeme olanğı sağlanacağı kaydedildi.

Ödemeler saat 12.00’den itibaren kredi kartı ile internet üzerinden yapılabilecek.

Doğabilecek sorunlara müdahale edebilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş süresi öngörüldüğü kaydedilen açıklamada, kullanıcıların bu süre zarfında karşılaştığı sorunları “1300” numaralı telefon ile veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile iletmeleri istendi.

Lefkoşa’daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ve diğer kazalardaki şubelerde bilgisayar yazılım ve donanımı da yenilendiği belirtilen açıklamada, sistemin nasıl çalıştığı da anlatıldı.

(BRT)

Anahtar Kelimeler:
Araç Kayıt
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vatan 2020-01-06 11:17:13

orada bir hanım sorumlu var. İnanılmaz şekilde kaba bir şekilde halka bağıra bağıra laf söylüyor. Uygar hiçbir ülkede olmaz böyle bir tavır. Bir araştırın derim. Arkalarda bir yerde oturuyor. o kadar acaip hissettim ki sinirden tipini bile hatırlamam ama galiba kısa saçlı idi. Ortaya..hiçbir olay olmadan bağırıp çağırıyor. Sanki bandabuliyada gibi. Ona ve onu oraya getirenlere sıfır puan. Atın kendini en arka odaya. Halka hizmeti öğrensin.

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