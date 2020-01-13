Araç Kayıt Otomasyon Sistemi basın toplantısında tanıtıldı

Yeni araç kayıt sisteminin hizmete girmesinin üzerinden bir hafta geçti, bir haftada 347 kişi internet üzerinden seyrüsefer ücreti ödedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) sayesinde, araç sahipleri seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcını internet üzerinden ödeyebiliyor.

AKOS sisteminin tanıtım toplantısı bugün Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Uğur Umay Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, AKOS ile Araç Kayıt Dairesinde çağ dışı kalan sistemin de kaldırıldığını kaydetti.

Yeni sistem sayesinde seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden ödenebileceğini, ileride daha çok hizmetin internet üzerinden verilebileceğini kaydeden Bağzıbağlı, AKOS’un yeni bir yazılım olduğunu ve yeni sistem sayesinde Daire ve şubelerde hizmetlerin daha hızlı yapılabileceğini söyledi.