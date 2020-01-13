Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
Saç dökülmesinde B12, D ve demir eksikliğine dikkat
Saç dökülmesinde B12, D ve...
30 futbol sahası büyüklüğündeki teleskop faaliyete geçti
30 futbol sahası büyüklüğünde teleskop
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Maraton koşmak damar yaşını gençleştiriyor
Google uyardı: Google Chrome 79'u indirmeyin!
Google'dan uyarı!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları etkiliyor!
Süper enfeksiyon daha çok çocukları...

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi basın toplantısında tanıtıldı

13 Ocak 2020 Pazartesi 15:34
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi basın toplantısında tanıtıldı

Yeni araç kayıt sisteminin hizmete girmesinin üzerinden bir hafta geçti, bir haftada 347 kişi internet üzerinden seyrüsefer ücreti ödedi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Araç Kayıt Otomasyon Sistemi (AKOS) sayesinde, araç sahipleri seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcını internet üzerinden ödeyebiliyor.

AKOS sisteminin tanıtım toplantısı bugün Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Uğur Umay Konferans Salonu’nda düzenlendi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Kemal Bağzıbağlı, AKOS ile Araç Kayıt Dairesinde çağ dışı kalan sistemin de kaldırıldığını kaydetti.

Yeni sistem sayesinde seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarının internet üzerinden ödenebileceğini, ileride daha çok hizmetin internet üzerinden verilebileceğini kaydeden Bağzıbağlı, AKOS’un yeni bir yazılım olduğunu ve yeni sistem sayesinde Daire ve şubelerde hizmetlerin daha hızlı yapılabileceğini söyledi.

Anahtar Kelimeler:
Araç Kayıt Otomasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özersay El Cezire’ye Konuştu
Özersay El Cezire’ye Konuştu
Değirmenlik Belediyesi içme-kullanma suyu tahlillerini açıkladı
Değirmenlik Belediyesi içme-kullanma suyu tahlillerini açıkladı
Bay-Sen:Kurduğunuz KKTC, sonsuza dek yaşayacaktır
Bay-Sen:Kurduğunuz KKTC, sonsuza dek yaşayacaktır
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim