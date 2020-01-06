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Araç Kayıt Otomasyon Sistemi devrede

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi, saat 12.00 itibariyle devreye girdi.

06 Ocak 2020 Pazartesi 16:45
Araç Kayıt Otomasyon Sistemi devrede

Araç Kayıt Otomasyon Sistemi’nin (AKOS) bugün devreye girmiştir. Sistemin devreye girmesiyle birlikte seyrüsefer harcı, muayene harcı ve yurt dışı çıkış harcı ödemeleri, öğlen saat 12.00’den itibaren kredi kartı ile internet üzerinden (online) yapılıyor.

AKOS çerçevesinde internet üzerinden harç ödeme kolaylığının sağlanmasıyla birlikte Lefkoşa’daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şube Amirliği ve diğer kazalardaki şubelerde bilgisayar yazılım ve donanımı da yenilenmiştir. 

Sistemin sorunsuz olarak çalışmaya başlayabilmesi için 3-4 haftalık bir geçiş sürecine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süre zarfında yaşanan sorunlara, bilgisayar programcıları tarafından anında müdahale ediliyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada söz konusu nedenden ötürü araç sahiplerinin karşılaştıkları sorunları “1300” numaralı telefona veya info@bub.gov.ct.tr adresine e-posta yolu ile göndermeleri konusunda uyarı yapıldı.

Buna ek olarak sistemin mobil cihazlarla uyumlaştırma çalışmaları devam ediyor.

Kullanıcılar, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın internet sitesi ana sayfasında (www.bub.gov.ct.tr) bulunan  “ARAÇ KAYIT HARÇ ÖDEMELERİ” bağlantısını tıklayarak “İnternet Vergi Dairesi” sayfasına ulaşabilirler. Burada sayfanın alt sol kısmında bulunan “Araç İşlemleri (Vehicle Operations)” ikonunu tıklayarak seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harcı ödeme işlemlerini yapıldığı sayfaya yönlendirilecek.

“Plaka no”, “Kimlik No/Şirket NO/Pasaport NO” ve “Ruhsat Kayıt Tarih” bilgileri girildikten sonra “Sorugulama” sayfasına yönlendirlecek olan kullanıcılar, “Seyrüsefer Borcu Ödeme” ve/veya “Muayene Borcu Ödeme” seçeneklerinden ödenmemiş harç olup olmadığını görülebilecek.

Mevcut borcun ödemesi için sayfanın sol üst kısmında bulunan, yeşil zeminli “Ödeme Yap” butonu tıklanmalı ve kredi kartı bilgileri doğru olarak girilmeli.

Araç sahibinin işlemi onaylaması sonrasında ödeme işlemi gerçekleşmiş olacaktır. Ödeme yapıldığını gösteren belge sisteme kaydedilirken, kullanıcı, belgeyi PDF formatında indirip cihazına kaydedebilecek veya anında bir yazıcıdan çıktısını alabilecek. Araç sahipleri, harç ödemesi yapılan belgelerin çıktısını, seyir esnasında araçlarında bulundurmaları yasal bir zorunluluktur.

Anahtar Kelimeler:
Araç Kayıt Otomasyon
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Ertaç 2020-01-06 19:06:36

Bu hükümetimizle gurur duyuyorum,müthiş hizmet ! Para ne kadar çabuk giderse hizmet o kadar erken başlarmış !

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cok komık 2020-01-06 19:12:39

DEVLETE PARA NE KADAR CABUK GIRERSE HARCAMASI KOLAY OLUR HALKI DUSUNMEDILER KI HEP BANAAAA

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Sertaç 2020-01-06 19:31:35

Yakında maaşlarımızı kapıya kadar getirecekler,bankaya gitmeye gerek kalmayacak.

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KIBIRSLI 2020-01-06 20:34:04

Yüzününz yok insanlardan o seyrüsefer miktarını istemeye online yap dersiniz :D :D bin belanızı versin güya da yeni bir gezegen keşfettiler. Yıllar önce olacak olan şeyi söyleyip gurur duyarlar.

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