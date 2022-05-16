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Araç Kayıt’tan ilk çeyrekte 70 milyon 980 bin TL gelir elde edildi

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Trafik Dairesi’ne bağlı Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi, yılın ilk çeyreğinde toplam 70 milyon 980 bin 131 TL gelir elde etti.

16 Mayıs 2022 Pazartesi 13:36
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Araç Kayıt’tan ilk çeyrekte 70 milyon 980 bin TL gelir elde edildi

Verilere göre, 2022 yılın ilk 3 ayında Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nde seyrüsefer, araç kayıt, muayene ve devir başta olmak üzere toplam 22 kalemde 108 bin 252 işlem yapıldı.

Yapılan işlemlerden 70 milyon 980 bin 131 TL gelir elde edildi.

En fazla gelir 34 bin 669 araç için çıkarılan yıllık seyrüsefer harcından geldi.

İlk 3 ayda yıllık seyrüsefer harcından elde edilen gelir 35 milyon 52 bin 480 TL oldu.

Bin 333 aracın çıkardığı 6 aylık seyrüsefer harcından ise 1 milyon 339 bin 940 TL gelir elde edildi.

Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin en fazla gelir elde ettiği ikinci kalemse motorlu araç kayıt harcı olarak kayıtlara geçti.

Yılın ilk çeyreğinde kayıt yaptıran bin 963 araçtan 20 milyon 27 bin 477 TL gelir sağlandı.

Zamanında muayeneye götürülen 4 bin 692 araçtan 1 milyon 257 bin 602 TL elde edilirken, cezaya düşen 8 bin 966 araç 5 milyon 411 bin 428 TL cezalı muayene harcı ödedi.
İlk 3 ayda 14 bin 435 araç ise devredildi. Araç Kayıt Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi’nin araç devir harcından elde ettiği gelir ise 4 milyon 646 bin 855 TL oldu.

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