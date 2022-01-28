Araç mağazaya daldı!

Bu sabah aracını park etmeye çalışan bir şahıs stop pedalı yerine gaz pedalına basınca araç ile birlikte beyaz eşya mağazasına daldı. Kazada yaralanan olmazken, araçta ve mağazada büyük hasar meydana geldi.

MF 130 plakalı araç sahibinin verdiği bilgiye göre; “bir anda stopa basacağıma yanlışlıkla benzin pedalına basıp eşimle birlikte kendimizi mağazanın içinde bulduk, nasıl olduğunu anlamadık. Çok şükür ki çalışanlara zarar vermedik. Ancak çok büyük maddi hasara neden olduk. Özür dileriz.” dedi.

Mağaza çalışanları ise “bir anda mağazaya bomba düştü sandık. Camın patlaması ile kendimizi oturduğumuz yerden geriye atarak kazadan kurtulduk. Ne olduğunu hala daha anlamış değiliz, ancak bu kazadan yara almadan kurtulduğumuz için de buna mucize diyebiliriz. Herkese geçmiş olsun.”

Olay yerine gelen ambulans ile mağaza çalışanı yaklaşık yarım saat sakinleştirilmeye çalışıldı. Daha sonra ise olay yerine polis gelerek olayla ilgili soruşturma başlattı.

(MHA)