Araç, Özmerhan LTD adına kayıtlı!

Bilindiği üzere 2 Ağustos tarihini 3 Ağustos’a bağlayan gece yarısı Yüksel evinin garajında çirkin bir saldırıya uğramış ve öldürülmek istenmişti. Kafasına beyzbol sopasıyla vurulan Yüksel hastanelik olmuş, başında 5 cm kese oluşmuş ve geçici hafıza kaybı yaşamıştı.

Olayla ilgili polis çeşitli kişileri gözaltına alırken, Gazeteci Çağlar Yüksel’in ciddi şekilde darp edilmesi ile ilgili olarak tutuklanan ve tasarrufunda markası belli olmayan tabanca bulunan Okan Bolatcoğlu’nun, 02.08.2021 tarihinde 22:30 sıralarında Yüksel’in olduğu barın önünden geçtiğini ve aracıyla Yüksel’in aracının arkasında takip ederken mobese kamera kaydı olduğu ortaya çıkmıştı.

Polis yaptığı tahkikata göre ayrıca GSM operatörlerinden alınan telefon dökümünde bölgede olduğunun da tespit edildiği mahkemede ifade edilmişti.

Şok Gelişme

Güvenilir kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Okan Boltacıoğlu’nun kullanımındaki aracın içerisinde markası meçhul 9 mm çapında tabanca ve şarjörü içerisinde takılı 15 adet canlı mermi ve 50 cm uzunluğunda demir cop bulunan KS 400 Plakalı aracın Ömer Arhun’a ait olan Özmerhan LTD adına kayıtlı olduğu öğrenildi.

Yaşanan bu gelişme sonrası gözler gazetemizin çıktığı manşetlere çevrildi. Özellikle son dönemlerde Ömer Arhun’un kardeşi Tekin Arhun’un hile yaptığı mahkemece tespit edilen davalar ve evrak sahteleme ile ilgili dosyasının hakkında çok sayıda yaptığımız haber sonrası Genel Yayın Yönetmenimiz Çağlar Yüksel’i takip eden Okan Bolatcıoğlu’nun markası meçhul tabanca Yakalattığı KS 400 plakalı aracın Arhun’lara ait olan Özmerhan LTD adına kayıtlı olması kafalarda soru işaretleri yarattı.

İkaz Edilmişti

Genel Yayın Yönetmenimiz Çağlar Yüksel, yaptığımız bu haberler sonrası hem Ömer Arhun tarafından, hem de Okan Boltacıoğlu tarafından ziyaret edilmiş, yine konu ile ilgili gözaltına alınan bir başka isim olan ve hain saldırıdan hemen öncesinde ve sonrasında Mahmut Şimşekatan’la Okan Bolatcıoglu’nun telefon görüşmesi yaptığı tespit edilmişti. Saldıran 3 ay önce Şimşekatan telefonla Yüksel’i arayarak Tekin Arhun ile ilgili yaptığı haberlerden dolayı ikaz edilmişti

Gözler polis ve yargıya çevrildi

KS 400 plakalı aracın Ömer Arhun’a ait Özmerhan LTD adına kayıtlı olduğunun ortaya çıkmasından sonra gözler polise ve yargıya çevrildi.

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