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Araç plakalarının değiştirilmesi için son gün 31 Ocak

Motorlu araç sahiplerinin, en geç 31 Ocak’a kadar Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi tarafından yetkilendirilmiş plaka imalatçılarından araç plakalarını, Motorlu Araçlar Yol ve Trafik Tüzüğü’nde belirtildiği şekle uygun olarak değiştirmeleri gerektiği hatırlatıldı.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:42
Araç plakalarının değiştirilmesi için son gün 31 Ocak

Motorlu Araçlar Yol ve Trafik (Değişiklik) Tüzüğü, H(K-I) 1987-2016 sayı ve 27.12.2016 tarihli kararda yer alan Geçici 1’inci Madde ile kaydı yapılmış olan motorlu araç sahiplerinin plakalarını on yıl içerisinde değiştirebilmesine imkân tanınmıştı. Bakanlar Kurulu, geçtiğimiz yıl söz konusu maddede değişiklik yaparak plakaların değiştirilmesi için tanınan sürenin 31 Ocak 2019’a çekilmesini kararlaştırmıştı. 

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, motorlu araç sahiplerine araç plakalarını değiştirmeleri yönünde hatırlatma yapıldı.

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Sürenin erkene çekilmesindeki amaç, Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Yasası (sayı 21/1974) tahtında Motorlu Araçlar ve Yol Trafik Tüzüğü’nün (A.E.99/1974) değiştirilmesi ile birlikte motorlu araçların hüviyetlerini gösteren plakaların Sabit Görünümlü Hız Tespit Kameraları tarafından tanımlanması ve çevirim içi sistem ile merkeze bildirilmesi olarak açıklandı.

Bakanlık tarafından yetkilendirilen plaka imalatçıları listesi ve iletişim bilgilerine bakanlığın resmi internet sitesi www.bub.gov.ct.tr’den ulaşılabiliyor. 

31 Ocak 2019 sonrası araç plakalarını değiştirmeyen araç sahiplerine ceza uygulanacak. 

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Araç PlakalarıMotorlu Araç SahipleriHaberGündemKıbrıs
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