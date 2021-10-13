Araç sürücüsü tutuklandı!

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı’nda meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 45 yaşındaki Teoman Telek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamı yitirdi.