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Araç sürücüsü tutuklandı!

Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı’nda meydana gelen kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü 45 yaşındaki Teoman Telek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamı yitirdi.

13 Ekim 2021 Çarşamba 09:24
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Araç sürücüsü tutuklandı!
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Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, bugün 00.30 sıralarında, Lefkoşa’da Yakın Doğu Bulvarı’nda çift şeritli yolda sağ şerit içerisinde yönetimindeki HE 740 plakalı salon araçla 84 miligram alkollü içki tesiri altında kuzey istikametine doğru seyreden Zamir Dereseven (E-20), sağa meyilli viraja geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yol içinde savrularak aracının sol ön kısmıyla yolun solundaki bordür taşlarına çarpıp kontrolsüzce yolda savruldu.

Dereseven’in aracı, o esnada sol şeritte aynı istikamete seyreden Lefkoşa’da sakin Teoman Telek (E-45) yönetimindeki bisikletin arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu ağır yaralanan bisiklet sürücüsü Teoman Telek, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirirken, araç sürücüsü Zamir Dereseven tutuklandı.

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