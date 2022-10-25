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Araç sürücüsü yaralandı!

Yonca - Ercan Havalimanı arasında sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasının detayları belli oldu.

25 Ekim 2022 Salı 14:21
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Araç sürücüsü yaralandı!



Polisin açıklaması şöyle:

25.10.2022 tarihinde, saat  08:40 sıralarında, Yonca - Ercan Havalimanı Anayolunun 8 - 9'km'leri arasında Arif ÇABUCAK (E-28)  yönetimindeki JY 382 plakalı salon araç ile Ercan istikametine doğru seyrettiği sırada sağa meyilli viraja geldiği zaman direksiyon hakimiyetini kaybedip  geliş ve gidişi ayıran beton bariyerlere çarpmıştır. Kaza sonucu hafif yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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