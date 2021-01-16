Araç takla attı: 1 yaralı

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 12.15’te, meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki Mohammed ABULIBDE yaralandı.

Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu üzerinde, bugün saat 12.15’te, Mohammed ABULIBDE (E-20), yönetimindeki EF 737 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada Yonca kavşağını geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Mohammed ABULIBDE kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Kaza ile ilgili polis soruşturması devam ediyor.