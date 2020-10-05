Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Alıcı ve satıcı kıskıvrak yakalandı
Ciddi şekilde darp edip burnunu kırdılar
Ciddi şekilde darp edip burnunu...
Hırsız cezaevine gönderildi
Hırsız cezaevine gönderildi
Emekli gardiyan 2 yıl hapis cezası aldı
Emekli gardiyan 2 yıl hapis...
Telefon hırsızı mahkemeye çıktı
Telefon hırsızı mahkemeye çıktı

Araç tamamen kullanılamaz hale geldi

Gazimağusa Baykal Bölgesi Akdoğan Sokak'ta bugün sabaha karşı 00.15 sıralarında garajda park halinde bulunan PC 366 plakalı salon araç kundaklandı

05 Ekim 2020 Pazartesi 11:34
2734 Okunma
Araç tamamen kullanılamaz hale geldi

Gazimağusa Baykal Bölgesi Akdoğan Sokak'ta bugün sabaha karşı 00.15 sıralarında garajda park halinde bulunan PC 366 plakalı salon araç kundaklandı. Araç kullanılmaz hale geldi. Aracın C.T’ye ait olup 3 yıldan beri Ayşe Kurucu isimli kadının kullanım ve sorumluluğunda olduğu öğrenildi. Olayla ilgili konuşan Ayşe Kurucu; "kim, niçin ve neden yaptı bilmiyorum. Kimseyle bir düşmanlığımız da yok" dedi. İlk tespitlerde aracın bagaj kısmında yangının başladığı belirtildi.

Aracı kullanımda bulunduran Ayşe Kurucu aracın gidişini üzgün gözlerle izledi. Aracın kaskosu olduğu öğrenildi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

(MHA)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Serdar Denktaş: “Güzelyurt’taki üniversiteler bölgenin verilmemesi inancının yerleşmesine katkıdır”
Serdar Denktaş: “Güzelyurt’taki üniversiteler bölgenin verilmemesi inancının yerleşmesine katkıdır”
HAVA ILIK VE NEMLİ OLACAK
HAVA ILIK VE NEMLİ OLACAK
Eylül ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç ürün
Eylül ayında en yüksek fiyat artışı gösteren ilk üç ürün
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim