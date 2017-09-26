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Araç ve motosiklet çarpıştı!

Lefkoşa -Güzelyurt Anayolu üzerinde dün gece yaşanan trafik kazasında 24 yaşındaki Muhammed Yasin ağır yaralandı...

26 Eylül 2017 Salı 08:57
Araç ve motosiklet çarpıştı!

Bahadır Ayna

Lefkoşa -Güzelyurt Anayolu’nun 2-3’üncü kilometreleri arasında dün saat 22.40 sırlarında meydana gelen trafik kazasında 24 yaşındaki Muhammed Yasin ağır yaralandı.

Kaza Rahmi Özmetli’nin sürdüğü araç ile Adress Ahmet’in sürdüğü motosiklete çarpması sonucu meydana geldi. Rahmi Özmetli sürdüğü DU 372 plakalı aracı ile Lefkoşa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada, aynı istikamete doğru seyreden Adress Ahmet’in sürüdüğü LC 284 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle Ahmet’in sürdüğü motosiklet yolun soluna savruldu.

Kaza sonucu motosiklet sürücüsü Adress Ahmet hafif yaralanırken motosiklette yolcu olarak bulunan Muhammed Yasin ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine giden ambulansla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ağır yaralı Muhammed Yasin’in durumunun ciddi olduğu ve şuurunun kapalı olduğu öğrenildi.

Havadis Gazetesi

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Son Güncelleme: 26.09.2017 10:44
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