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Araç yangını trafiği felç etti

Lefkoşa- Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde, İbrahim Dinçeri’ye ait bir araç alev aldı, trafik felç oldu. Polis, yangının benzin kaçağından olduğunu tahmin ediyor, soruşturma sürüyor…

01 Mart 2020 Pazar 15:40
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Araç yangını trafiği felç etti

Lefkoşa- Girne Anayolunun Boğaz mevkiinde, dün saat 11.00 sıralarında, İbrahim Dinçeri’ye ait LH 372 plakalı salon araç alev aldı. 

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, yangının, muhtemelen benzin kaçağı sonucu meydana geldiği ifade ediliyor. 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen yangın sonucu araç tamamen kullanılamaz hale geldi, şans eseri yaralanan olmadı. 

Anayol üzerine meydana gelen araç yangını nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu, trafik adeta felç oldu. 

Polisin, olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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YangınAraç Yangını
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