Araç Yangınlarının En Büyük Nedeni İhmalkarlık

KARDELEN GÖKSU- GÜNDEM KIBRIS

Yaz ayları beraberinde sıcak havayı getirirken, araç yangınlarından da kaçmak imkansız hale geldi. Yıllardır oto-tamir sektörüne emek veren makinistler ise, en büyük sıkıntının vatandaşın araçlarının periyodik bakımlarını aksatması olduğunu söyledi.

ARAÇ YANGINLARININ EN BÜYÜK NEDENİ İHMALKARLIK

Son zamanlarda sıcak havalar beraberinde araç yangınlarını da getirdi. Makinistlere göre araç yangınlarının meydana gelmesinin en büyük sebeplerinden biri, vatandaşların araba servislerini periyodik zamanında yaptırmamaları.

Abdurrahman İnci: “Eğer araç bakımları düzenli olarak yapılırsa, bu tür durumlarla karşılaşılmaz”

“Arabaların periyodik bakımlarının düzenli yapılması dışında, vatandaşların göz kontrolü yaparak arabalarını kontrol etmeleri gerekmektedir. Eğer araç bakımları düzenli olarak yapılırsa, bu tür durumlarla karşılaşılmaz. Servise gidildiğinde hortumlarının zarar görmesi durumunda değiştirilmesi, herhangi bir egzoz kaçağı varsa onların kontrolü çok önemlidir. Araç yangınının sebeplerinden en belirgini ise hortumların yıpranması, bu yıpranmış hortumlar mazot kaçırır egzozun üzerine dökülür, ısı gören yerlere de ulaşır ve yangın çıkmasına sebep verir.”

Fırat Tatlıcıoğlu: “Araçlara yangın söndürücü konulması çok önemlidir”

“Yollarda gördüğümüz araç yangınlarını bizlerde takip ediyoruz, bunun sebepleri ise araçların usta kişilere götürülmemesi, elektrik tesisatlarının yapılmaması ve servislerinin zamanında götürülmemesidir. Maalesef insanlarımız servis masrafını çok gördüğü için periyodik servislere önem vermeyip zamanında yaptırmıyorlar. Aynı zamanda güvenlik tedbirlerinin de alınması gerekiyor, araçlara yangın söndürücü konulması çok önemlidir.”

Abdullah Topal: “Araç sürücülerinin ihmalkarlıkları da araç yangınına sebebiyet vermektedir”

“Araçlar mekanik sorundan dolayı yanıyorsa bunlar tespit edilebilir, bunun en büyük sebeplerinden biri ise araçların bakımsız olmasıdır. Genellikle bizim adamız da insanlar araçlarını yolda kaldıklarında servise getiriyorlar, normal rutin servisini yaptıran kişi sayısı çok azdır. Araç sürücülerinin ihmalkarlıkları da araç yangınına sebebiyet vermektedir. Araç yangınlarının araçların düzenli olarak 10 bin kilometre veya 6 ay da bir mutlaka servislerinin yapılması gerekmektedir.”