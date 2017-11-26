Araca çarptı, elektrik direğini devirdi

Halkın Sesi gazetesinden Murat Aslan'ın haberine göre; Lefkoşa’da polisten kaçan araç sürücüsü trafik kazasına neden oldu.

Kaza önceki gece yarısı meydana geldi.

İsminin baş harfleri A.A olan MZ 881 plakalı araç sürücüsü, Ledra Palace trafik ışıkları yakınlarında alkol kontrolü yapan polislerin dur ihtarına uymayıp aracını polislerin üzerine sürdü ve durmayıp yoluna devam etti.

Sürücü, Yenişehir trafik ışıklarında kırmızıda da durmayınca yeşil ışıkta geçiş yapan isminin baş harfleri A.G saldı sürücünün aracına çarptı ve ardından elektrik direğini devirdi.

Kaza sonucu yaralanan olmadı.