Aracı bilerek duvara vurdu!

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ali Kamalı olayla ilgili bulguları aktardı. Kamalı 07 Ekim 2022 tarihinde saat 04:00 raddelerinde Karakum’da, Girne'de Çağra LTD. isimli iş yerine ait etrafı tel örgüler ile çevrili ambarın giriş kapısı üzerinde bulunan zinciri kırıp 50 TL hasara uğrattıktan sonra ambar içerisinde muhafaza edilen Çağra LTD.’ye ait PF 418 plakalı Ford Transit Panelvan aracı çalıştırıp duvara vurarak tahmini 11,000 TL hasara uğrattığının kamera görüntülerinden tespit edilerek zanlının tutuklandığını söyledi.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın devam ettiğini alınması gereken ifadeler ve zanlının ifadesinin teyit tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapta 2 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Polis şahadeti üzerine söz alan zanlı alkollüydüm pişmanım dedi.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Seran Bensen zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.